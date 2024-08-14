Ankara'da Bir Kadın Cinayeti Daha! Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürüp İntihar Etti
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şahıs boşanma aşamasındaki eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle eşini silahla öldüren şahıs daha sonra intihar etti.
Ankara'nın Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi 937. sokakta B.B. ile boşanma aşamasındaki eşiyle otomobilde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B. tabancayla eşi Z.B'yi vurduktan sonra aynı tabancayla yaşamına son verdi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde B.B. ile Z.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Ajanslar