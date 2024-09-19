Ankara'da Aile Kavgası Kanlı Bitti! Amca ve Yeğen Öldü
Ankara'nın kalecik ilçesinde fırıncı olan iki aile arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada bıçaklar çekildi. Amca ve yeğen hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Kalecik ilçesinde İstasyon Caddesi'nde dün gece saatlerinde fırıncı olan akraba iki aile arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında aile fertlerinden Fatih Çekirdek ile yeğeni Mücahit Çekirdek bıçaklanarak hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden amca ve yeğeni bugün toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis bölgede tekrar yaşanabilecek gerginliğe karşı önlem aldı.
Kaynak: AA
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