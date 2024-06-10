Ankara'da aile dramı: Karısını ve kızını öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan olayda, Yakup Koca (55) isimli bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Semiha Koca'yı (43) ve 5 yaşındaki kızları Hilal Nur'u öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

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Ankara'da aile dramı: Karısını ve kızını öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 55 yaşındaki Yakup Koca, boşanma aşamasında olduğu eşi 43 yaşındaki Semiha Koca'yı ve 5 yaşındaki kızları Hilal Nur'u silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Olay, Yeşilevler Mahallesi Yeşilvadi Konutları'nda öğleden sonra meydana geldi. Yakup Koca, yaklaşık bir aydır anne ve babasının evinde kalan eşi ve kızını ziyarete gitti. Apartmanın önündeki kameriyede bir süre konuşan çift arasında tartışma başladı. Tartışmanın ilerleyen aşamalarında Yakup Koca yanında bulundurduğu silahla önce eşine, ardından da kızına ateş etti. Anne ve kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Yakup Koca, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Yakup Koca'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'BABA YAPMA, BABA DUR SESLERİNİ DUYDUM'

Apartman sakinlerinden bir kişi gazetecilere, olay gerçekleştiğinde mutfakta olduğunu ve silah sesini duyduğunu belirtti.

Ardından silah sesinin devam ettiğini söyleyen şahıs, "'Baba yapma' ya da 'Baba dur' gibi bir şey duydum. Sonra çocuğun da sesi gelmedi. Son bir silah sesi duydum, adam kendine sıktı muhtemelen. Duyduğum kadarıyla boşanma aşamasındalarmış. Çocuğunu görmek için gelmiş buraya." dedi.

Kaynak: AA

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