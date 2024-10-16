Ankara Valiliği'nden Uyarı! 21 Ekim'e Kadar Sürecek

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerini paylaşarak, yarından itibaren il genelinde hava sıcaklıklarının 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceğini bildirdi. Valilik, vatandaşları muhtemel yağış ile fırtına sonrası tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı uyardı.

Ankara Valiliği'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; 17 Ekim 2024 Perşembe gününden itibaren Ankara il genelinde hava sıcaklıklarının 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir. Muhtemel yağışlar ve fırtına sonrası tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Valiliğin uyarısında hava sıcaklığının 17 Ekim saat 00.00'dan itibaren düşmeye başlayacağı ve 21 Ekim saat 12.00'ye kadar süreceği belirtildi.

Kaynak: ANKA