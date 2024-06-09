Ankara Valiliği'nden 'hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiği' iddialarına açıklama

Ankara Valiliği, kente hastalık taşıyan köpeklerin getirildiğine dair iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

Ankara Valiliği'nden 'hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiği' iddialarına açıklama

Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaların ihbar kabul edildiğini ve ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, kolluk kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız."

Kaynak: AA

Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Veda vakti geldi. TRT1'in en sevilen dizisinden seyircilere kötü haber Veda vakti geldi. TRT1'in en sevilen dizisinden seyircilere kötü haber
81 ilde para çekme işlemi değişti! ATM'lerde yeni döneme geçildi 81 ilde para çekme işlemi değişti! ATM'lerde yeni döneme geçildi
İzmir'de palet atölyesinde yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor İzmir'de palet atölyesinde yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Piyasaya sürülecekti! Gaziantep'te bayram temizliği: 5 ton tarihi geçmiş şekerleme ele geçirildi Piyasaya sürülecekti! Gaziantep'te bayram temizliği
Erzincan-Sivas karayolunda heyelan: Ulaşıma kapandı Erzincan-Sivas karayolunda heyelan: Ulaşıma kapandı
ÇOK OKUNANLAR
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yarın Türkiye'ye geliyor Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yarın Türkiye'ye geliyor
Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan yıl sonu tahmini: Dolar, 2024'ü kaç TL'de kapatacak? Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan yıl sonu tahmini
Ali Koç rekor oyla yeniden başkan seçildi Ali Koç rekor oyla yeniden başkan seçildi
Fenerbahçe’de tarihi seçim bitti, oy sayımı başladı: Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Fenerbahçe’de tarihi seçim: Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?
Akbank'tan emeklinin ağzını açık bırakacak hamle geldi: Akbank emekli promosyon rakamlarını arttırdı. Güncel promosyon rakamları ne kadar oldu? Akbank'tan emeklinin ağzını açık bırakacak hamle geldi