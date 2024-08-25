Ankara Valiliği'nden 11 İlçeye Yağış Uyarısı

Ankara Valiliği, kuvvetli yağış beklendiğini belirterek; ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; önümüzdeki 3 saatlik periyotta Ankara'nın Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: DHA