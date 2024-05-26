Ankara Valiliği uyardı: Bu gece başlayacak, tüm kenti etkisi altına alacak

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere dayanarak bu gece Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, oluşabilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Açıklamada yağışın tüm Ankara'yı etkileyeceği belirtilmedi.