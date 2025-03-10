Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Sivrihisar Belediyesi Artık Kardeş Şehir Oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Sivrihisar Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle onaylandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Sivrihisar Belediyesi Artık Kardeş Şehir Oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sivrihisar Belediyemiz arasında olan kardeş şehir protokolü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile onaylandı. Teklifin kabul edilmesiyle birlikte Sivrihisar Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi olarak kardeş şehir oldu.

Kaynak: İHA

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