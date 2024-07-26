Anız Yangınları Tehlike Saçmaya Devam Ediyor! Alevler Fabrikaya Sıçradı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde başlayan anız yangını rüzgarın da etkisiyle fabrikaya sıçradı. İtfaiye ve TOMA'ların müdahalesiyle yangın 3 saatte güçlükle kontrol altına alınabildi.

Anız Yangınları Tehlike Saçmaya Devam Ediyor! Alevler Fabrikaya Sıçradı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde biçilmiş buğday tarlasında başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle bölgedeki palet, plastik ve geri dönüşüm fabrikasına sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılarak bölgedeki ağaçlık alanı etkisi altına aldı. Alevlere müdahale eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerine takviye olarak emniyetin TOMA araçları da bölgeye sevk edildi. Yangına, köylüler de traktörleriyle destek verdi.

Yangında büyük zarar oluşan fabrikada ürünlerin yanı sıra, 1 otomobil, kamyonet ve iş makinesi de yandı. Yangın sırasında fabrikadan sık sık patlama sesleri duyulurken, ağaçlık alandaki bazı hayvanlar yanarak öldü. Anız tarlasında bulunan binlerce çekirgenin de kaçarak asfaltın üzerine geldiği görüldü. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmayla saat 17.00’de kontrol altına alındı.

Alevlerin etkili olduğu alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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