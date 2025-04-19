Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınavları Başladı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde Açıköğretim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin sınavları yapıldı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınavları Başladı

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerinin bahar dönemi sınavları 19 Nisan Cumartesi günü başladı.

Sınav nedeniyle ileAnadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde öğrenci yoğunluğu yaşandı. Farklı derslerden sınava giren öğrenciler salonlarda soruları çözerken, yakınları da bahçede onları bekledi.

Sınava yetişmeye çalışanlar ise trafikte yoğunluk oluşturdu. Açıköğretim sınavları 20 Nisan Pazar günü de devam edecek.

Kaynak: İHA

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