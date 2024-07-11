Anadolu Otoyolu Viyadüğünde Hareketli Dakikalar: Yaşamına Son Vermek İstedi

Düzce'de bir şahıs, Anadolu Otoyolu geçidi üzerinde bulunan bir viyadüğün bariyerlerinin arkasına geçerek intihar girişiminde bulundu.

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Anadolu Otoyolu Viyadüğünde Hareketli Dakikalar: Yaşamına Son Vermek İstedi

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yaşanan üzücü olayda, M.A. isimli 30 yaşındaki şahıs, Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde intihar girişiminde bulundu. Viyadüğün bariyerlerinin arkasına geçen şahıs, jandarma ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik ikna çalışmaları sonucunda viyadükten indirildi.

Olay, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey köyünün Ekrem Özdemir viyadüğü üzerindeki 1. viyadük İstanbul istikametinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, M.A. (30) isimli şahıs, viyadüklerde emniyet şeridine çektiği aracından inerek viyadüğün üstüne çıktı.Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇABALAR SONUÇSUZ KALMADI

İtfaiye ekipleri viyadüğün altında hava yastığı açarak tedbir alırken bir yandan da jandarma ekipleri ikna etmeye çalıştı.

Jandarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonucunda genç ikna edilerek indirildi. Şahısla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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