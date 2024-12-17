Ambulans Uçak Kalp Hastası Bebek İçin Havalandı

Muş'ta ani rahatsızlık geçiren 8 aylık Ömer Ali Aktaş'a Fallot Tetralojisi tanısı konuldu. Cerrahi müdahale gerekliliği nedeniyle bebeğin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakline karar verildi. Minik Ömer, Muş Alparslan Havalimanı'ndan ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Ambulans Uçak Kalp Hastası Bebek İçin Havalandı

Edinilen bilgilere göre, Aktaş ailesi bebekleri 8 yaşındaki Ömer Ali Aktaş'ın ani rahatsızlık nedeniyle Muş Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne getirdi. Doktorların yaptığı tetkiklerde bebeğe bir kalp rahatsızlığı olan Fallot Tetralojisi tanısı konuldu.

Cerrahi müdahale gerekliliği üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, bebeğin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakline karar verdi. Ömer Ali Aktaş, Muş Alparslan Havalimanı'ndan havalanan ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Kaynak: İHA

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