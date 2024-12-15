Amatör Maçta Futbolcular Arasında Kavga: Taraftarlar da Dahil Oldu, Polis Güçlükle Ayırdı
Kastamonu'da oynanan Bölgesel Amatör Lig maçı sonunda ortalık savaş alanına döndü. Futbolcular arasında çıkan tartışma, taraftarların da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı.
Kastamonu'da Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup 13. hafta mücadelesinde Taşköprüspor ile Eflanispor arasında oynanan karşılaşma 2-2'lik skorla bitti. Karşılaşmanın sonunda Taşköprüspor ile Eflanispor futbolcuları arasında tartışma çıktı.
POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI
Taraftarların da dahil olması ile tartışma arbedeye dönüştü. Kavga araya giren polis ekipleri tarafından güçlükle ayrıldı. Güzergah güvenliği sağlanmasının ardından Eflanispor takımı ilçeden ayrıldı.
Kaynak: İHA
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