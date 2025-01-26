Amasya'da Korkutan Kaza: 4 Kişilik Aile Ölümden Döndü
Amasya'da dört kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil refüje devrildikten sonra takla attı. Korkutan kazada can kaybı meydana gelmedi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde H.Z. idaresindeki otomobil, Durucasu köyü mevkisinde refüje çarparak yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan aynı aileden S.Z, M.Z. ve O.Z. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA-İHA