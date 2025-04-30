Altıntaş’ta Zirai Don Zararı İçin Kontroller Sürüyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 11-14 Nisan tarihlerinde yaşanan zirai don olayı sonrası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Üreticilerin başvuruları üzerine, hububat ekili alanlar ile ceviz ve badem dikili arazilerde fenolojik gözlem ve zirai don zararı kontrolleri gerçekleştiriliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçe merkezi ve köylerinde yapılan incelemelerde, zirai donun tarım arazilerinde yol açtığı olası zararları tespit etmeye çalışıyor. Çalışmaların, üreticilerin mağduriyetini belirlemek ve gerekli desteklerin sağlanması için devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA