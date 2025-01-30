Altgeçitte Feci Zincirleme Kaza! Hepsi Birbirine Girdi: Yaralılar Var

Malatya’da altgeçitte 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralanırken, inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Altgeçitte Feci Zincirleme Kaza! Hepsi Birbirine Girdi: Yaralılar Var

Malatya-Elazığ karayolu Turgut Temelli Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında alt geçitte zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.B. idaresindeki 44 EC 906 plakalı otomobil ile N.D. yönetimindeki 44 AAT 387 plakalı araç çarpıştı.

7 YARALI

. G.K.’nın kullandığı 60 ABV 194 plakalı otomobil ile A.İ. idaresindeki 07 FM 663 plakalı hafif ticari aracın da karıştığı kazada H.U.B., F.İ., B.İ., A.T.İ., N.D., G.K. ve A.İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Çöpe Atarak İsraf Etmişiz: Yumurta Kabuklarının 4 Müthiş Kullanım Alanı Çöpe Atarak İsraf Etmişiz: Yumurta Kabuklarının 4 Müthiş Kullanım Alanı
Şakir Paşa Köşkü’nün İlk Hali Ortaya Çıktı! Köşkü Yıkıp Bakın Ne Yapmışlar Şakir Paşa Köşkü’nün İlk Hali Ortaya Çıktı! Köşkü Yıkıp Bakın Ne Yapmışlar
Otobüs Durağına Ateş Eden Saldırganlar Serbest Bırakıldı Otobüs Durağına Ateş Eden Saldırganlar Serbest Bırakıldı
Seyir Halindeki Servis Minibüsü Alev Alev Yandı Seyir Halindeki Servis Minibüsü Alev Alev Yandı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin 4. En Büyük AVM'si Rekor Paraya Satılıyor! İstanbul Devinin Yeni Sahibi Belli Oldu Türkiye'nin 4. En Büyük AVM'si Rekor Paraya Satılıyor! İstanbul Devinin Yeni Sahibi Belli Oldu
Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Masraf! Artık Buna da Para Ödenecek Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Masraf! Artık Buna da Para Ödenecek
BYD'den Sonra Ünlü Otomobil Devi de Türkiye'de Fabrika Açıyor: Bakan Mehmet Fatih Kacır Açıkladı Bir Otomobil Devi Daha Türkiye'ye Geliyor
Tüm Tapu Sahipleri Ödemek Zorunda: 81 İlde Kritik Tarih Belli Oldu! Geciken Daha Fazla Ödeyecek Evi, Yazlığı Olanlar Dikkat! Ödemeyene Her Ay Faizli Ceza
Bir Avuç Toprakta Balkonda Yetişiyor: Tanesi 500 TL'ye Satılıyor Bir Avuç Toprakta Balkonda Yetişiyor: Tanesi 500 TL'ye Satılıyor