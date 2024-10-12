Alman Anne Melanie ve Kızı Michelleve Müslüman Oldu

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde Alman anne Melanie ve kızı Michelleve Müslüman oldu

Alman Anne Melanie ve Kızı Michelleve Müslüman Oldu

Alman vatandaşı olan Melanie isimli anne ve kızı Michelle, Eldivan İlçe Müftülüğüne Müslüman olmak istediğini belirtti. Müftülük yetkilileri anne Melanie ve kızı Michelle için ihtida töreni düzenledi. Düzenlenen ihtida töreninde anne ve kızına Kelime-i Şehadet telkin edilerek, İslam'ın temel inanç ve esasları anlatıldı. Müslüman olmak isteyen anne ve kızına İslam dininin temel inanç ve esasları anlatıldıktan sonra, anne-kız Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müslüman olan anne Melanie "Melek", kızı Michelle ise "Meryem" adını aldı.
Müslüman olan anne ve kızı, diğer dinlerde sabit bir söylemin bulunmayışını sebep göstererek İslam'ın değişmez ilkelere sahip olduğunu, bu dinin kişiden kişiye değişmemesini ilgi çekici bulduklarını ve araştırmaları neticesinde İslam'ın en doğru din olduğuna inandıklarını söyleyerek Müslüman olduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

Çorlu Deresi Turkuaz Renge Döndü Çorlu Deresi Turkuaz Renge Döndü
Çamaşır Suyundan 20 Kat Daha Etkili Yöntem: İşte Sapsarı Klozeti 10 Dakikada Bembeyaz Yapan Karışım Çamaşır Suyundan 20 Kat Daha Etkili Yöntem: İşte Sapsarı Klozeti 10 Dakikada Bembeyaz Yapan Karışım
Gelibolu'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti Gelibolu'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti
Balkanların Özel Sırrı İfşa Oldu! Pişileriniz Bu Yöntemle Asla Yağ Çekmeyecek Balkanların Özel Sırrı İfşa Oldu! Pişileriniz Bu Yöntemle Asla Yağ Çekmeyecek