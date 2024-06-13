Alkollü şahıs ortalığı karıştırdı! Anne babasına şiddet uygulayıp evi yakmaya kalkıştı

Elazığ’da iddiaya göre anne ve babasına şiddet uygulayan şahıs, evi yakmaya kalkıştı.

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Alkollü şahıs ortalığı karıştırdı! Anne babasına şiddet uygulayıp evi yakmaya kalkıştı

Elazığ’da Rüstempaşa Mahallesi'nde psikolojik sıkıntıları olduğu ve alkol aldığı iddia edilen İ.E., evde yaşlı anne ve babası ile tartışarak şiddet uyguladı.

Anne ve babası evden çıkarken şahıs, eşyaları kırarak camdan atmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı kilitleyen şahıs, evi yakmaya kalkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, büyümeden söndürüldü.

Ardından polis ekipleri tarafından ikna edilerek evden çıkartılan şahıs, ifade için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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