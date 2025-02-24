Alkol Kavgası Kanlı Bitti: 4 Kişi Yaralandı, 2 Kişi Tutuklandı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 22 Şubat Cumartesi günü Söğütlü Orta Mahalle'deki bir büfede meydana gelen olayda, alkol satın alan bir grup ile büfe sahibi arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, alkol alan grup, büfe önünde içki içmek isteyince büfe sahibiyle tartıştı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan grup, yaklaşık yarım saat sonra silahlarla geri döndü ve taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada büfe sahibi de dahil olmak üzere 4 kişi silahla yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayda kullanıldığı belirlenen 2 silaha el koyan polis, kavgaya karıştığı tespit edilen Ö.R.Ç. (31) ve M.G.İ. (50) adlı şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.R.Ç. ve M.G.İ., "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA