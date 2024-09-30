Alıç Hasadı Başladı

Malatya'da vatandaşlar arasında 'doğal ilaç' olarak bilinen alıçların hasadı devam ediyor.

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Alıç Hasadı Başladı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde dağlık kesimlerde doğal olarak yetişen ve halk arasında 'doğal ilaç' olarak bilinen alıç, ağaçlardan toplanarak vatandaşın damak lezzetine sunuluyor.

Yazıhan ilçesi Fethi Mahallesi'nde alıç hasadının devam ettiğini kaydeden Mikail Gül elde ettikleri ürünlerin kilogramını 20 TL'den satışa sundukları ifade ederek ilerleyen süreçte kooperatifleşmeye gitmeyi planladıklarını kaydetti.

Kaynak: İHA

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