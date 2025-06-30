Alevlerin Arasına Arılarını Kurtarmak İçin Gitti
Hatay’ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ederken, tahliye edilen bir vatandaş arı kovanlarını kurtarabilmek için yeniden yangın bölgesine gitti.
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Antakya’ya bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek evlerin bulunduğu bölgelere ulaştı. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçrama tehlikesi nedeniyle bölgedeki vatandaşlar güvenli bölgelere tahliye edildi.
Ancak tahliye edilen İhsan Nizamoğlu, alevlerin ortasında kalan arı kovanlarını kurtarmak amacıyla yeniden yangın bölgesine döndü. Yangının çıktığı tepenin üzerinde evinin bulunduğunu belirten Nizamoğlu, “Evim yangının çıktığı yerde, o tepede. Orada arılarım var. Yangın çok büyük, evlerimiz tehdit altında. Arılarımı kurtarmaya geldim” sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.
Kaynak: İHA