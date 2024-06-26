Alevler Assos Antik Kenti'ne sıçramıştı: Çanakkale'deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü yakınlarında makilik alanda alevler yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bölgedeki Assos Antik Kenti'ne sıçrarken, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı havadan helikopter ve uçaklar karadan ise çok sayıda arazöz ve orman personeli sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler ise yangının ilk çıktığı yerde incelemelerde bulundu.

Yangına müdahale eden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz alevlerin içinde kaldı. Arazöz alevlere teslim olurken personel son anda aracı terk etti.

ASSOS ANTİK KENTİ 3 GÜN ZİYARETE KAPATILDI

Assos Örenyeri'nde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını, gerekli tespit çalışmalarının yürütülmesi nedeniyle örenyerinin 3 gün ziyarete kapatıldığını duyurdu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırlarında bugün 16.30 sularında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınmış olup soğutma çalışması devam etmektedir. Yangında Assos Örenyerinde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte yapılan çalışmalara kolaylık sağlanması ve örenyerinde gerekli tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için Assos Örenyerimiz 27-28-29 Haziran tarihleri boyunca ziyarete kapalı olacaktır” denildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ayvacık ilçesi Behramkale köyü civarındaki orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın sahasındaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yangın tamamen söndürülünceye kadar can ve mal güvenlikleri açısından dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Çanakkale Valiliği olarak yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, orman teşkilatımız başta olmak üzere yangın süresince görev alan tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA