Alev Alev Yanan Tur Teknesi Battı

Antalya’da Adrasan sahilinde bulunan tur teknesi bir anda alevler içinde kaldı. Ağır hasar alarak batan teknede kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçti.

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Alev Alev Yanan Tur Teknesi Battı

Olay, saat 14.00 sıralarında Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adrasan Koyu'nda demirli bulunan ve turizmci Mehmet Akkaymak'a ait olduğu öğrenilen 'Kaptan Adrasan' isimli tur teknesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken teknenin denizde demirli olması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale etmekte güçlük çekti.

Uzun süren mücadelenin ardından itfaiye ekipleri tarafından teknedeki yangın söndürülürken, tur teknesi kullanılamaz hale gelerek sulara gömüldü. Batan teknede yangın sırasında kimsenin bulunmaması sebebiyle kimse yaralanmadı.

Kaynak: İHA

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