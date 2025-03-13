Alaşehir’de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Adrese Baskın Yapıldı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve satışıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yeni Mahalle ve Menderes Mahallesi'nde belirlenen 5 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda detaylı aramalar yapıldı. Operasyon sırasında 4 bin 333 adet sentetik ecza hapı, 900 adet ecstasy hap, 2.97 gram esrar, ayrıca 4 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan C.Ç. (27) ve S.Y. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA