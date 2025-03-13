Alaşehir’de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Adrese Baskın Yapıldı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alaşehir’de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Adrese Baskın Yapıldı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve satışıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yeni Mahalle ve Menderes Mahallesi'nde belirlenen 5 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda detaylı aramalar yapıldı. Operasyon sırasında 4 bin 333 adet sentetik ecza hapı, 900 adet ecstasy hap, 2.97 gram esrar, ayrıca 4 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan C.Ç. (27) ve S.Y. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Manisa
Düzce’de Trafik Kazaları: 2 Ayda 2 Can Kaybı, 139 Yaralı Düzce’de Trafik Kazaları: 2 Ayda 2 Can Kaybı, 139 Yaralı
İhtiyacınız Olan Sadece Alüminyum Folyo! Tencere Temizliğinden Bıçak Bilemeye Kadar... İhtiyacınız Olan Sadece Alüminyum Folyo! Tencere Temizliğinden Bıçak Bilemeye Kadar...
Apple'da Büyük Güvenlik Açığı! 1,5 Milyar Cihaz Risk Altında: Iphone'u Olanlar Hemen Bunu Yapsın Apple'da Büyük Güvenlik Açığı! 1,5 Milyar Cihaz Risk Altında: Iphone'u Olanlar Hemen Bunu Yapsın
Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Aile Krizi Büyüyor: Kardeşi İfşa Etti, Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi Başlatıldı Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi
Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim Oldu Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı
Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih
CHP'li 'Silkelendi', AKP'li 'Adrese Teslim' Yaptı: İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu
Kanlı Ay Tutulması Özellikle Bu 4 Burcu Vuracak: 14 Mart’ta Tüm Hayatları Değişecek Kanlı Ay Tutulması Özellikle Bu 4 Burcu Vuracak: 14 Mart’ta Tüm Hayatları Değişecek