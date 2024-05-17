Alanya'da korkunç kaza: Duvara çarpan otomobil yandı, 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen feci bir kazada, duvara çarpan otomobil alev alarak iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

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Alanya'da korkunç kaza: Duvara çarpan otomobil yandı, 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Yeşilöz Mahallesi eski Gazipaşa yolu üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen alevlerin ardından araçta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği teyit edildi.

Kazada hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri ise henüz açıklanmadı. Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından başlatıldı.

Kaynak: AA

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