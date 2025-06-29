Alanya'da Feci Olay! 800 Metreden Kayalıklara Düştü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yamaç paraşütü pilotu kalkış sırasında 800 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Yaralanan pilot hastaneye kaldırıldı.

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Alanya'da Feci Olay! 800 Metreden Kayalıklara Düştü
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Yamaç paraşütü pilotu Mehmet Can, yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'de paraşütle kalkış yaptıktan bir süre sonra kayalık alana düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve İHH ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi düştüğü yerde yapılan Can, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kayalıklardan alındı. Vücudunda ezikler olduğu tespit edilen Can, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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