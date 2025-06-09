Alanya'da Feci Kaza! Uçuruma Uçtu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobil uçuruma devrildi. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti.

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Alanya'da Feci Kaza! Uçuruma Uçtu
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İlyas Kıldırgıcı (56) idaresindeki 07 BNG 585 plakalı otomobil, Değirmendere Mahallesi Taşatan Sokak'ta virajı alamayarak uçuruma devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Kıldırgıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kıldırgıcı'nın cenazesi Alanya Belediyesinin morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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