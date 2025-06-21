Aksaray’da Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 4 Kişi Ağır Yaralandı

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Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşilova beldesi Seleci Tolu köyü girişinde bugün, 21 Haziran 2025’te saat 10:30’da trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilova beldesinden Aksaray istikametine seyir halinde olan O.D. (45) yönetimindeki 35 KCN 19 plakalı Audi marka otomobil, tali yoldan dönmek için yola çıkan N.Y. (82) idaresindeki 68 DF 408 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, traktör yol kenarında devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü O.D. (45), otomobilde yolcu olarak bulunan O.D. (14), traktör sürücüsü N.Y. (82) ve traktörde yolcu olarak bulunan N.Y. (51) olmak üzere 4 kişi ağır yaralandı. Olayı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, 4 yaralının da durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA