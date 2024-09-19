Akdeniz’de Devasa Hortum Kameraya Yakalandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Akdeniz açıklarında çıkan hortumlar kameralara yansıdı. Vatandaşları korkutan hortum görüntüleri izleyenleri de bir hayli tedirgin etti.

Akdeniz’de Devasa Hortum Kameraya Yakalandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Akdeniz açıklarında çıkan hortumlar kameralara yansıdı. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren devasa hortum vatandaşları tedirgin etti.
Hatay’da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Samandağ ilçesinde Akdeniz açıklarında arka arkaya hortum belirdi. Vatandaşları tedirgin eden devasa hortum cep telefonuyla görüntülendi. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortumlar, anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA

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