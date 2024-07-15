Akdeniz, Grit Adası Açıklarında 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz, Grit Adası Açıklarında 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, 15 Temmuz 2024 saat 18:23'de Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.8 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımında yer alan bilgiler şöyle:

GIRIT ADASI (AKDENIZ)
15.07.2024, 18:23:17 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 6.8 km

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