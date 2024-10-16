Akaryakıt İstasyonunda Faciaya Ramak Kala! O Anlar Kamerada

Kütahya'nın Gediz ilçesinde akaryakıt istasyonundaki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Akaryakıt İstasyonunda Faciaya Ramak Kala! O Anlar Kamerada

Gediz-Kütahya kara yolu yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda, sürücüsü öğrenilemeyen 26 ABF 385 plakalı otomobilin alt kısmından, dolum işlemi sırasında alevler çıkmaya başladı.

Akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından fark edilen alevler, yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilerek söndürüldü.

Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA

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