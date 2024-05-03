Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'daki huzurevi saldırısına ilişkin inceleme başlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait özel huzurevinde yaşanan saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

HUZUREVİ SAKİNLERİNE PSİKOSOSYAL DESTEK SAĞLANMAYA BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle: “Huzurevinde gece saatlerinde gerçekleşen üzücü olayda 2 yaşlı hayatını kaybederken, ağır yaralanan 1 yaşlının ise hayatî tehlikesi devam etmektedir. Olayın öğrenilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz huzurevine ivedilikle intikal etmiş olup huzurevi sakinlerine ve personele yönelik gerekli psikososyal destek sağlanmaya başlamıştır.

Kaçan saldırgan ise emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Olayla ilgili Bakanlığımızca inceleme başlatılmış olup, konunun yakinen takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Olay

Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan 65 yaşındaki İ.S, dün gece aralarında daha önce tartışma yaşanan bazı huzurevi sakinlerine bıçakla saldırdı.

Olayda Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve A.Ö. (74) yaralandı.

İhbar üzerine huzurevine gelen sağlık ekipleri, Goncegül ve Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı A.Ö. hastaneye kaldırıldı.