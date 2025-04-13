Aile Sağlığı Merkezi'nden Hırsızlık Yapan Zanlılar Gözaltında

Aydın'da Aile Sağlığı Merkezi'nden çeşitli araç ve gereç çalan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

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Aile Sağlığı Merkezi'nden Hırsızlık Yapan Zanlılar Gözaltında

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Cincin Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde, demir parmaklık demirlerini kırarak içeri giren şüpheli kişi ya da kişiler; kurumdan otoskop, dijital ısıölçer, baskül, kahve makinesi ve eldiven çaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.C.S. isimli şahıs dahil 3 şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilerek yakalandı.

Çalınan malzemeler Cincin Mahallesi'nde atıl bir vaziyette bulunarak Aile Sağlığı Merkezi personeline teslim edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında da adli sürecin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA

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