Ahşap Eve Yıldırım Düştü! Bina Alev Alev Yandı
Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki 2 katlı ahşap eve yıldırım düştü. Yıldırım düşen metruk bina alev alev yandı.
Düzce Akçakoca ilçesine bağlı Aktaş köyünde saat 21.00 sıralarında köydeki 2 katlı ahşap metruk binaya yıldırım düştü. Yıkan yangından alevler kısa sürede binayı sardı. Yangını görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Yapılan kontrolde ahşap yapıda kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: