Ahşap Eve Yıldırım Düştü! Bina Alev Alev Yandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki 2 katlı ahşap eve yıldırım düştü. Yıldırım düşen metruk bina alev alev yandı.

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Ahşap Eve Yıldırım Düştü! Bina Alev Alev Yandı

Düzce Akçakoca ilçesine bağlı Aktaş köyünde saat 21.00 sıralarında köydeki 2 katlı ahşap metruk binaya yıldırım düştü. Yıkan yangından alevler kısa sürede binayı sardı. Yangını görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Yapılan kontrolde ahşap yapıda kimsenin bulunmadığı belirlendi.

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Kaynak: DHA

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