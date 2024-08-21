Ahşap Eve Yıldırım Düştü! Bina Alev Alev Yandı

Düzce Akçakoca ilçesine bağlı Aktaş köyünde saat 21.00 sıralarında köydeki 2 katlı ahşap metruk binaya yıldırım düştü. Yıkan yangından alevler kısa sürede binayı sardı. Yangını görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Yapılan kontrolde ahşap yapıda kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Kaynak: DHA