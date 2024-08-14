Ahır Çatısında Çökme; Bir Kişi Mahsur Kaldı

Sivas'ta İmranlı'ya bağlı Çukuryurt köyünde bir ahırın çatısında çökme meydana geldi.

Ahırın çatısına çıkan A.C., toprak çatının çökmesi sonucu bacak kısmından toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve İmranlı Arama ve Kurtarma ekipleri (İMAYKUT) sevk edildi.

Göçük altından yaralı şekilde çıkartılan A.C., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA