Ahır Alev Alev Yandı, Hayvanlar Son Anda Kurtarıldı!
Sakarya'da ahır ve samanlıkta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, ahırda bulunan hayvanlar son anda kurtarıldı.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Altındere Osmanağa Mahallesi'nde İ.E.'ye ait ahır ve samanlıkta bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
KISA SÜREDE ALEVLERE TESLİM OLDU
Alevler kısa sürede büyürken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken ahırda bulunan hayvanlar son anda kurtarıldı.
Ahır ve samanlığın küle döndüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA