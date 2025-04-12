Ağrı’da PKK/KCK Üyesi Şahıs Yakalandı
Ağrı’da gerçekleştirilen operasyonla, PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen ve ateşli silah bulunduran şahıs yakalandı.
Ağrı’nın Tutak ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tutak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği istihbari çalışmalar sonucu, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Ateşli Silah ve Mermi Bulundurma suçlarından aranan bir kişi yakalandı.
Yapılan operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheli, adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA