Ağrı’da PKK/KCK Üyesi Şahıs Yakalandı

Ağrı’da gerçekleştirilen operasyonla, PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen ve ateşli silah bulunduran şahıs yakalandı.

Ağrı’da PKK/KCK Üyesi Şahıs Yakalandı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tutak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği istihbari çalışmalar sonucu, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Ateşli Silah ve Mermi Bulundurma suçlarından aranan bir kişi yakalandı.

Yapılan operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheli, adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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