Ağrı'da 530 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol uygulamalarında toplam 530 paket kaçak sigara yakaladı.

Ağrı'da 530 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt, Diyadin ve il merkezinde gerçekleştirdikleri yol kontrol ve emniyet uygulamalarında şüphelendikleri araçları durdurarak arama yaptı.

Ağrı'da 530 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Resim : 1

Yapılan aramalarda 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlerinin başlatılması için sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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