Ağrı Dağı Beyaza Büründü

Ağrı'da 2 gün önce etkili olan kar yağışı, Ağrı Dağı’nın zirvesini yeniden beyaz örtüye bürüdü.

Türkiye'nin en yüksek noktasında bulunan 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı'nın zirvesi kar yağışıyla beyaza bürünürken, eteklerinde yaz havası yaşanmaya devam ediyor.

Ağrı Dağı’nın eşsiz manzarasında fotoğraf çektirmek ve zirveye yağan karı yakından görmek için Doğubayazıt’a geldiğini söyleyen Vedat Yıldız, “Bugün Türkiye’nin çatısı olarak bildiğimiz Ağrı Dağı’nı görmeye geldik. Zirveye mevsimin ilk karının yağdığını duymuştuk o yüzden arkadaşlarla hem gelip gezmeyi hem de güzel fotoğraf çekmek için gelmiştik. Beklediğimizden de güzel oldu. Muhteşem ihtişamlı bir dağ, buraya herkesin gelip görmesini bekliyoruz. Gerçekten doğaseverlerin uğrak yeri olması lazım” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA