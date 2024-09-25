Ağaçta Mahsur Kalan Kedinin Yardımına İtfaiye Yetişti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bir ilkokulun bahçesindeki çam ağacına çıkan ve inemeyen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulu bahçesindeki çam ağacına sabah saatlerinde tırmanan kedinin çıktığı ağaçtan inemedigini gören öğrenciler durumu öğretmenleri ve okul idarecilerine haber verdi. Durumun itfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından okula gelen ekipler, merdivenli itfaiye aracıyla kediyi çıktığı ağaçtan indirdi. Ağaçtan indirilen kediye öğrenciler tarafından su ve yiyecek verildi.

Okul öğretmenlerinden Osman Demirtaş, "Öğrencilerimiz çam ağacındaki kediyi fark edince bana haber ettiler ve ben de okul Müdürümüz Adem Çelik'e bildirdim. Durumu itfaiyeye haber ettik. Ekipler kısa sürede gelerek kediyi ağaçtan kurtardı.

Kaynak: İHA