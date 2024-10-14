Ağaç İşleme Makineleri Sektörü Temsilcileri Birlikte

Son teknoloji ile donatılmış makineler, beş gün boyunca 4 bini yabancı olmak üzere 25 bine yakın ziyaretçiye sergileniyor.

Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği ve Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu iş birliği ile düzenlenen fuarda, ABD, Rusya, Almanya, Polonya, İtalya, Cezayir, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ticari iş birliği için kritik öneme sahip ülkeler bulunuyor.

Başkan İsmet Toktaş, ağaç işleme makineleri sektörünün üretim ve istihdam odaklı çalıştığını vurgulayarak, “Avrupa başta olmak üzere dünyada belirsizlik hakim. Bu dönemde en az hasar gelecek şekilde pozisyon almanın gayreti içerisindeyiz. WoodTech bu noktada başrolü oynuyor. Ağaç işleme makineleri sektörü kendi alanında en büyük buluşmasında dünya devlerini evinde ağırlıyor. 2024 için ana hedefimiz, halihazırdaki pazarlarda konumumuzu güçlendirmek, sonrasında ise yeni alternatif pazar arayışları için var gücümüzle çalışmak olacak” dedi.

Kaynak: İHA