Afyonkarahisar'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sülün beldesi yakınlarında T.Ç., yönetimindeki 34 VS 9915 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten önünde seyreden T.Ö.’nün kullandığı 38 TD 295 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile savrulan araç ardından yol ortasındaki refüje girerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan H.Z.Ç. (10), S.S.Ç. (17) ve F.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA