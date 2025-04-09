Afyonkarahisar'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 5 Yaralı
Afyonkarahisar'da bir otomobil önündeki traktörün römorkuna çarptı. Savrulan araç refüje girerek durabildi. Kazada 5 kişi yaralanırken; inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Sülün beldesi yakınlarında T.Ç., yönetimindeki 34 VS 9915 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten önünde seyreden T.Ö.’nün kullandığı 38 TD 295 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.
5 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisi ile savrulan araç ardından yol ortasındaki refüje girerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan H.Z.Ç. (10), S.S.Ç. (17) ve F.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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