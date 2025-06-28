Afyonkarahisar’da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin refüje devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Afyonkarahisar’da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Kaza, Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında gerçekleşti. 34 HYZ 063 plakalı otomobil, sürücüsü O.A.’nın henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu savrularak refüje devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta bulunan K.A., B.A., sürücü O.A. ve İclal A. kazada yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Ancak İclal A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hayatını kaybeden İclal A.’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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