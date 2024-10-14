Afyonkarahisar’da "Gençlik Buluşması" Yapıldı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik hazırlamış olduğu “Gençlik Buluşması ve tanışma kahvaltısı” programı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar’da "Gençlik Buluşması" Yapıldı

Programa, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Hasan Maraşlıoğlu, İl Vaizi Durmuş Ali Gündüzer, Gençlik Merkezi Sorumlusu Mehmet Seyman, KYK Manevi Danışmaları, TDV Gençlik kolları, Lise gençlik kolları sorumluları ve öğrenciler katıldı. Tanışma ve sohbet şeklinde geçen programda öğrencilere kahvaltı ikram edildi. Öğrencilere Gençlik Merkezi faaliyetleri tanıtıldı.

Kaynak: İHA

13 Yaşında Hafız Olan Çocuk 16 Yaşında Umre'ye Gitti 13 Yaşında Hafız Olan Çocuk 16 Yaşında Umre'ye Gitti
Eski Tip Aspiratör Nasıl Temizlenir? Bu Kolay Yöntemle İlk Günkü Gibi Temizleniyor Eski Tip Aspiratör Nasıl Temizlenir? Bu Kolay Yöntemle İlk Günkü Gibi Temizleniyor
Erzurum’da Hava Limanı Uçuş Sayıları Paylaşıldı Erzurum’da Hava Limanı Uçuş Sayıları Paylaşıldı
Kimse Böyle Tüketildiğini Bilmiyor! Meğer 1 Kaşığı Kolesterolü Düşürmeye Yetiyormuş Kimse Böyle Tüketildiğini Bilmiyor! Meğer 1 Kaşığı Kolesterolü Düşürmeye Yetiyormuş