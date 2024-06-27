Afyonkarahisar'da feci olay! Evde tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk yanlışlıkla annesini öldürdü

Afyonkarahisar'da bir anne, 11 yaşındaki oğlunun oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da feci olay! Evde tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk yanlışlıkla annesini öldürdü

Afyonkarahisar'da kent merkezine bağlı Çıkrık beldesinde, gece geç saatlerde evlerinin odasında asılı tüfekle oynayan 11 yaşındaki B.H.K., tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu 41 yaşındaki annesi T.K.'yı karın bölgesinden vurdu.

Çocuğun kardeşlerinin durumu bildirmesi üzerine baba, 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralanan anneyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Anne T.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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