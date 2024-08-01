Afyonkarahisar’da 3 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Davulga beldesi Yeni Mezarlık mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.A. (73) yönetimindeki otomobil, S.A. (37) idaresindeki plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.Y'nin kullandığı otomobil savrularak tarlaya devrildi.

Kazada sürücülerden M.A. olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücüler ile araçlardaki Y.Y. (25) ile S.S. (33) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından M.A'nın cenazesi morga kaldırılırken, kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA