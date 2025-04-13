Afyonkarahisar'da 208 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda 208 tane Uyuşturucu hap ele geçirdi.

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Afyonkarahisar'da 208 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Akören beldesinde bir operasyon gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre, A.V.D., isimli şahsın kente uyuşturucu getirerek satacağı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Şüphelinin kullandığı aracı takibe alan ekipler ardından aracı gerekli güvenlik önlemlerini alarak durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 208 adet uyuşturucu hapla birlikte uyuşturucu kullanma aparatı ile geçirdi.

Operasyon sonrası şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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