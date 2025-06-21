Afyonkarahisar’da 200 Dekar Arpa Tarlası Küle Döndü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Kızık Köyü'nde çıkan yangın, 200 dekar arpa ekili alanı küle çevirdi.

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Afyonkarahisar'da dün saat 17.30 sularında meydana gelen yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Yangına müdahaleye köylü çiftçiler de destek verdi; traktörlerine taktıkları pulluklarla tarlaları sürerek alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştılar.

Ekiplerin ve vatandaşların yaklaşık 3 saat süren yoğun mücadelesi sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangında toplamda 200 dekar arpa tarlası zarar gördü.

Kaynak: DHA

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