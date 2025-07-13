Afyonkarahisar da Türk Bayrakları ile Donatıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki "Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." çağrısına Afyonkarahisar'dan da karşılık verildi.

Kentte, kamu binaları ve caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kaynak: AA