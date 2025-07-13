Afyonkarahisar da Türk Bayrakları ile Donatıldı

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrak çağrısı karşılık bulmaya devam ediyor. Afyonkarahisar'da da kamu binalarına ve caddelere Türk bayrakları asıldı.

Son Güncelleme:
Afyonkarahisar da Türk Bayrakları ile Donatıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki "Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." çağrısına Afyonkarahisar'dan da karşılık verildi.

Kentte, kamu binaları ve caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Klima Olmadan Serinlemenin Sıra Dışı Yolları: Eviniz Yöntemlerle Buz Gibi Olabilir Klima Olmadan Serinlemenin Sıra Dışı Yolları: Eviniz Yöntemlerle Buz Gibi Olabilir
Yüzerken Kalp Krizi Geçirip Öldü Yüzerken Kalp Krizi Geçirip Öldü
Amasya'da Ormana Sıçrayan Yangın Söndürüldü Amasya'da Ormana Sıçrayan Yangın Söndürüldü
Dünya Yeni Bir Tehdit Altında: Bilim İnsanları Alarma Geçti! Mantara Karşı İlaçlar Artık Etki Etmiyor Dünya Yeni Bir Tehdit Altında: Bilim İnsanları Alarma Geçti! Mantar İlaçları Artık Etki Etmiyor
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti: Yeni Rakamlar Belli Oldu Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti
Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek
Ne Dolar Ne Mevduat Ne Borsa Ne Bitcoin! Hepsini Solladı, Zirveye Oturdu: Yatırımcısı Havalara Uçtu Ne Dolar, Ne Borsa, Ne Bitcoin! Zirveye Oturdu
ABD'de 20 Milyon Yumurtada Kırmızı Kodlu Bakteri Alarmı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor 20 Milyon Yumurtada Bakteri Alarmı! Hepsi Toplatılıyor
İslam Memiş: Büyük Zarar Edecekler İslam Memiş: Büyük Zarar Edecekler