Adıyaman'da Yangın Alarmı: Her Geçen Dakika Yayılıyor

Adıyaman'ın merkeze bağlı üç köyün (Akçalı, Ahmet Hoca ve Kayaönü) sınırları içerisinde, otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adıyaman'da Yangın Alarmı: Her Geçen Dakika Yayılıyor

Yangın, merkeze bağlı Akçalı, Ahmet Hoca ve Kayaönü köyleri sınırları içeresindeki bölgede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Yangının sebebi henüz bilinmemekle birlikte, yangının söndürülmesi için helikopter desteği de alındığı öğrenildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu ve ekiplere talimatlar verdi.

Kaynak: ANKA

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